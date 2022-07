Fabrizio Corona dopo essere stato letteralmente “demolito” da Ilary Blasi durante un’ospitata al Grande Fratello Vip per parlare con la sua ex fidanzata del tempo, probabilmente stava attendendo questo momento da anni (e no, non è una cosa positiva questa) ed ha commentato la separazione da Francesco Totti.

Fabrizio Corona, silenzio rotto su Totti e Ilary: il commento

Ecco perché, a distanza di nemmeno un giorno dall’annuncio della separazione, l’ex re dei paparazzi ha voluto commentare – a modo suo – la dolorosa rottura che ha coinvolto Ilary Blasi e Francesco Totti.

Sul suo account di Instagram, Corona ha scritto un lungo messaggio indirizzato alla coppia, svelando cosa ne pensa:

Le dichiarazioni di Ilary Blasi sono come sempre fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno perchè è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per 20 anni.

Forza ora fate il vostro lavoro… Non speculate, guadagnate facendo il vostro lavoro. Chi decide di fare parte di questo mondo deve accettare anche e soprattutto il rovescio della medaglia. Spiace veramente per i figlie che non c’entrano niente, ma la decisione di esporli sempre è stata loro.

Il commento di Fabrizio Corona è fuoriluogo?



C’era da aspettarselo?