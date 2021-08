Fabrizio Corona attacca Aurora Ramazzotti ma fa un buco nell’acqua

Fabrizio Corona attacca Aurora Ramazzotti come una motivazione decisamente bizzarra. Ed infatti l’ex Re dei paparazzi ha commentato una foto in costume della figlia di Michelle Hunziker aggrappandosi ad un dettaglio.

Fabrizio Corona attacca Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha postato uno scatto in costume mentre si trova in vacanza nell’isola greca di Santorini. Tramonto e tanta ironia. La giovane conduttrice TV mostra scherzosamente il lato B e commentando: “Sassi, tramonti, cul*”.

Fabrizio Corona ha condiviso la foto mettendo in evidenza la parole “incriminata” (cul*): “Ma non aveva denunciato il catcalling?”, ha scritto.

Partendo dal presupposto che Aurora stava facendo dell’autoironia, pare evidente che le due cose non si possano proprio accostare.

Corona ha per caso visto qualcuno urlare delle volgarità alle sue spalle mentre lei, per caso, se la rideva? Non mi pare. Fabrizio ama sempre dire la sua, ed è interessante e lodevole la sua curiosità ma avere un’opinione su tutto non ci renderà di certo più intelligenti degli altri.

La figlia di Michelle denuncia il catcalling

Appena mi tolgo la giacca sportiva perché sto correndo e fa caldo devo sentire fischi, commenti sessisti e altre schifezze. Mi fa schifo e se sei una persona che lo fa, mi fai schifo. So bene che ci sono donne che evitano di prendere mezzi pubblici per paura delle molestie. Io so distinguere una frase gentile o un complimento da una forma di molestia verbale: agli uomini dico, mettetevi nei panni di una donna che cammina da sola per strada. Come pensate che possa reagire quando fischiate o richiamate la sua attenzione come fosse un cane?