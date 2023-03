Nel corso della puntata di oggi del GF Vip 7, scopriremo il nome della terza Vippona che approderà ufficialmente in finale. C’è chi si augura che possa essere proprio Giaele De Donà ad affiancare Oriana e Micol, andando così a completare il trio delle OMG. E tra loro c’è anche una ex Vippona che conosce molto bene la possibile finalista.

Stiamo parlando di Taylor Mega, la quale nelle passate ore ha lanciato un vero e proprio appello social a favore dell’amica Giaele. Nel dettaglio, l’ex Vippona ha manifestato tutto il suo sostegno a favore della De Donà in vista della finale del GF Vip (video in apertura). Ecco le sue parole:

Per tutte le persone che mi seguono e seguono il Grande Fratello Vip, vi chiedo la cortesia di andare a votare Giaele per portarla in finale.