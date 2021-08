Ex di Uomini e Donne si candida per il Grande Fratello Vip e parla del trono: “Ci sto pensando…”

Alessio Ceniccola si autocandida per il Grande Fratello Vip dopo la sua esperienza con Uomini e Donne e la sua storia “fulmine” al fianco dell’ex tronista Samantha Curcio.

Partecipare al Grande Fratello Vip? Magari trovo l’amore. Non si sa mai dentro la casa. Può succedere di tutto. Quindi proponetemi. Sarebbe fig*. Non so quanto mi tollererebbero dentro la casa, però sarebbe una grande esperienza che farei. Metterei alla prova tutte le persone che parteciperebbero a sopportarmi. Poi farei ridere anche tanto.

Spazio anche per le domande su Uomini e Donne:

Se sono innamorato? Non è che uno si innamora così facilmente. Anzi difficilissimo. Quindi no. Sono ancora sulla piazza. Rifare Uomini e Donne? E’ stata un’esperienza positiva. Non rinnego niente di quello che ho fatto. Quindi assolutamente si. Il trono a settembre? Non me l’hanno proposto. Nel caso ci penserei ma bisognerebbe vedere.

Casa del GF Vip e trono di Uomini e Donne. Io dico no ad entrambe le cose perché non mi sembra poi questo grande personaggio: voi cosa ne pensate?

