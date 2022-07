Mario Caucci, attuale marito di Noemi Bocchi (sono ancora in via di separazione), ha preferito non commentare la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti. Lo scorso febbraio, invece, quando era uscito il primo gossip aveva abbondantemente detto la sua.

La reazione dell’ex marito di Noemi Bocchi dopo la separazione di Totti e Ilary

“Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”, aveva dichiarato alla stampa Mario Caucci lo scorso febbraio.

L’uomo, da sempre tifoso della Roma, dopo la paparazzata che mostrava Noemi Bocchi allo stadio vicino a Francesco Totti, aveva chiaramente espresso il suo punto di vista in merito e non era – di certo – stato clemente.

Oggi invece, raggiunto da FanPage dopo lo scoop pubblicato tra le pagine di Chi Magazine, si trincera dietro il silenzio: “Non ho niente da dire”, ha fatto sapere.

