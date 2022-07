Proseguono le indiscrezioni e il chiacchiericcio sulla separazione tra Ilary e Francesco Totti. Alex Nuccetelli, dopo le sue precedenti dichiarazioni, è stato aspramente rimproverato da Melory, sorella minore della Blasi (ringrazio tutti i colleghi che hanno citato l’indiscrezione lanciata da noi).

Alex Nuccetelli, a tal proposito, è intervenuto nuovamente raggiunto dal Corriere della Sera: “Non è vero che li ho presentati io, manco per niente”, afferma in merito a Totti e Noemi Bocchi.

Poi aggiunge:

In seguito anche la risposta alla sorella di Ilary Blasi:

Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai.