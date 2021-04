Ex del GF Vip parla di Tommaso Zorzi e svela un retroscena sull’Isola

Samantha De Grenet dopo La Talpa, L’Isola dei Famosi e Il Grande Fratello Vip punta a Ballando con le stelle facendo un appello direttamente a Milly Carlucci nella speranza di farle cambiare idea. Spazio poi per un retroscena sull’Isola e il suo pensiero sul ruolo di opinionista che ricopre Tommaso Zorzi.

Intervistata per SuperGuidaTV, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta anche come vede Tommaso Zorzi nelle vesti di opinionista dell’Isola dei Famosi:

Tommaso è un ragazzo che ho avuto modo di conoscere e di frequentare per tre mesi all’interno della casa. E’ un ragazzo perbene, intelligente, molto ironico e non sempre insegue il politically correct. Mi piace molto e mi diverte. Credo che questo sia un ottimo inizio per lui.

Poi si propone per Ballando con le Stelle:

E, in ultimo, rivela un retroscena sull’Isola:

Mi divertirebbe moltissimo. Dopo la mia partecipazione come concorrente all’”Isola dei Famosi” ero stata presa in considerazione prima come inviata poi come opinionista. Purtroppo però poi non si è fatto nulla. Non solo penso che sarei in grado di vestire i panni di opinionista ma avendo vissuto le dinamiche del reality giudicherei con cognizione di causa.