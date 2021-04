ESCLUSIVO, Cetty Valore all’Isola dei Famosi: ecco in che modo entrerà in gioco

Cetty Valore non si fa vedere in televisione da un po’ di anni ormai. E, per tornare in grande stile, ha accettato di partecipare all’Isola dei Famosi 2021 entrando in corsa proprio stasera con una modalità di gioco davvero singolare.

Dopo averla vista per anni nei salotti televisivi di Paolo Limiti, commentando come una perfetta enciclopedia le star della musica nostrana, Cetty Valore ha messo da parte il mondo dello spettacolo per dedicarsi a missioni umanitarie di rilievo.

Nonostante il suo allontanamento volontario dal mondo della televisione, il suo affezionato pubblico non l’ha mai dimenticata e spesso, anche noi, riceviamo dei messaggi privati dove ci domandano che fine abbia fatto.

Memorabile il suo programma in onda su Rete4 con Maurizio Seymandi con il quale ha collaborato per anni anche per la SuperClassifica trasmessa su Canale 5, confezionando degli approfondimenti impeccabili e mirati.

Dopo avere realizzato il documentario su Flora Dora, Cetty Valore aveva deciso di lasciare la TV fino al ritorno in grande stile proprio questa sera, nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi.

Come entrerà in gioco? In maniera decisamente singolare! Valentina Persia in accordo con la produzione farà finta di farsi male durante una prova per richiedere il pronto intervento di un medico in Honduras.

Dietro il camice bianco invece del consueto dottore si nasconderà la nostra Cetty Valore pronta per appassionare il suo pubblico che non l’ha mai dimenticata.

Se siete arrivati fino a qui ponendovi una sola e martellante domanda, sappiate che Cetty Valore… NON ESISTE!