L’ex fidanzato di Chiara Ferragni sta per diventare padre. Lui è Riccardo Pozzoli ed i rapporti con la star delle influencer italiane non si sarebbero chiusi nel migliore dei modi, così come svelato da lei nel suo documentario.

Riccardo Pozzoli si è sposato con la modella francese Gabrielle Caunesil nel 2018. Da tempo la coppia desidera un figlio e, proprio alcune ore fa, la comunicazione ufficiale è arrivata:

Durante il loro fidanzamento, Riccardo Pozzoli e Chiara Ferragni avevano fondato insieme anche il blog The Blonde Salad. L’uscita del film “Chiara Ferragni – Unposted”, ha chiarito per quale motivo l’ex coppia avrebbe interrotto ogni rapporto, anche lavorativo.

L’imprenditrice digitale si sarebbe sentita tradita da Riccardo Pozzoli, ma non sul piano sentimentale. Dopo la rottura, infatti, per alcuni anni hanno continuato a collaborare a livello professionale, anche quando lei si era fidanzata ufficiale con Fedez.

Il “fattaccio” sarebbe accaduto poco prima che la Ferragni desse alla luce il figlio Leone e il settimanale Oggi ha raccontato la scena del film in cui Chiara ha svelato tutto:

Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre. In Chiara Ferragni – Unposted viene fuori la verità. A pochi giorni dalla nascita di Leone, il figlio di Chiara e Fedez, il personal manager della Ferragni racconta di aver scoperto che Pozzoli stava vendendo alle spalle dell’ex compagna, il 45% della società. Chiara viene tenuta all’oscuro dell’operazione: la gravidanza negli ultimi due mesi si è complicata e il suo entourage decide di aspettare il parto per comunicarle il ‘tradimento’”. “Ho capito che non conosci mai veramente nessuno”.