Fedez è salito sul palcoscenico del Concertone del Primo Maggio con un monologo contro la Lega omofoba. Chiara Ferragni, la regina di tutte le influencer e moglie del rapper, ha svelato cosa pensa del marito tramite un VIDEO che potete trovare in apertura del nostro articolo.

Chiara Ferragni svela cosa ne pensa del monologo di Fedez

Comunque ragazzi non potrei essere più fiera di così di quello che ha fatto Fede stasera. Veramente avere coraggio di andare contro tutti per dire quello che pensa, non è una cosa da poco. Sono super fiera. Volevo ringraziare anche tutti voi perché vi sento molto uniti ed è bellissimo leggere quanti di voi sono stati toccati da questo discorso. Niente, questo è il potere della condivisione, come dico sempre, però è veramente super vero.

Nel frattempo, la Rai ha risposto a Fedez tramite una nota ufficiale dove fa sapere che non sarebbe stata richiesta alcuna censura:

La direzione di Rai3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio – richiesta invece avanzata dalla società che organizza il concerto – e di non aver mai operato forme di censura preventiva nei confronti di alcun artista. In riferimento al video pubblicato sul suo profilo Twitter da Fedez, notiamo che l’intervento relativo alla vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani (l’unica persona dell’azienda Rai tra quelle che intervengono nella conversazione pubblicata da Fedez) non corrisponde integralmente a quanto riportato, essendo stati operati dei tagli. Le parole realmente dette sono: “Mi scusi Fedez, sono Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3, la Rai non ha proprio alcuna censura da fare. Nel senso che… La Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che lei dirà.” […] “Ci tengo a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente una censura, ok? Non è questo […] Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto, ma questa è una cosa sua.