Uomini e Donne, un ex corteggiatore rivela un flirt passato con Sara Gaudenzi: “Lei si vantava degli uomini famosi che ha frequentato”

Il percorso di Sara Gaudenzi continua a catalizzare l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. Arrivata in studio inizialmente per corteggiare Flavio Ubirti, la giovane non aveva trovato con lui il giusto feeling e, su proposta di Maria De Filippi, aveva deciso di mettersi in gioco sul trono.

In questa fase del programma, Sara sta portando avanti le conoscenze con Jakub Bakkour e Marco Veneselli, due corteggiatori che sembrano aver attirato particolarmente il suo interesse. Le ultime registrazioni, però, hanno aggiunto nuovi spunti: un corteggiatore di Cristiana Anania ha infatti manifestato la volontà di uscire proprio con la tronista, segnando un potenziale cambio di dinamiche.

Andrea Della Cioppa smaschera Sara

Nelle scorse ore, a rendere il quadro ancora più movimentato è intervenuto Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Veronica Rimondi. Durante una diretta con Lorenzo Pugnaloni, il personal trainer ha raccontato un episodio risalente a qualche anno fa: un breve flirt con Sara, avvenuto ben prima della sua partecipazione al programma.

Rievocando quei momenti, Andrea ha spiegato di aver avuto un’impressione precisa sulla Gaudenzi, pur ammettendo che la loro conoscenza fu molto superficiale. Queste le sue parole: “Sara io la conosco… senza entrare nei dettagli, ho avuto modo di conoscerla una sera, c’è stato un flirt due o tre anni fa.

Non ho poi avuto la volontà di contattarla, come viceversa, perché la sensazione che ho avuto, per quel poco che ho avuto modo di conoscerla… mi è sembrata una bravissima ragazza, sicuramente simpatica, ma molto… insomma il mondo della televisione le piace, si vede.

Piace a tutti a coloro che partecipano ad un programma del genere, ma in quella occasione mi ricordo che, una cosa che in particolare non mi piacque, è che un po’ a mo’ di vanto mi disse un po’ di frequentazioni sue legate a personaggi del mondo dello spettacolo.

Sinceramente io manco ho chiesto, lei ha fatto un due tre nomi e mi è sembrato che ci fosse stato un voler sottolineare (che fossero famosi ndr) come per dire ‘hai capito?‘.

Poi io in quel momento ero uscito da poco dal programma, quindi l’ho vissuta come se io in quel momento fossi stato un trofeo, però è stata la mia percezione, non la conosco bene”.

Nel concludere, Andrea ha spiegato di non riuscire a seguire con costanza Uomini e Donne a causa dei suoi impegni professionali, ma ha comunque espresso un parere sui corteggiatori più in vista del trono di Sara: secondo lui, Jakub si distingue per educazione e capacità di esprimersi, mentre Marco colpisce per freschezza e autenticità.