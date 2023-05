Nikita Pelizon dopo il Grande Fratello Vip sbarca sull’Isola dei Famosi per dare il suo sostegno all’amica Helena Prestes con la quale ha già partecipato a Pechino Express.

L’indiscrezione era stata anticipata con largo anticipo da Alessandro Rosica (Investigatore Social) e, a distanza di alcune ore, anche la pagina ufficiale del reality show ne ha confermato la partenza.

Proprio oggi è uscita anche una intervista di Nikita che, raggiunta da SuperGuidaTV, parla del percorso di Helena sull’Isola:

Ad ora, secondo me sta facendo un buon percorso. Le darei solo un consiglio: lasciar passare e delegare. So quanto lei ami gestire tutto da sola, ma quando si è in gruppo questa cosa è impossibile, bisogna condividere, fidarsi degli altri e lasciare anche agli altri le cose da fare.