Alfonso Signorini in attesa di debuttare con la sesta edizione del Grande Fratello Vip ha ricevuto alcuni attacchi. Naturalmente, Salvo Veneziano dopo l’espulsione mai digerita, è sceso in campo ancora una volta.

Dopo il punto di vista di Selvaggia Lucarelli sull’ingresso inappropriato di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip, anche Salvo Veneziano dice ancora la sua.

E se i focus della giornalista sono leciti e assolutamente in linea con il suo pensiero, quelli dell’ex gieffino mi sembrano solamente attacchi che lasciano il tempo che trovano (anche perché, da che pulpito…).

Tutti paladini per i diritti delle donne! Chi scelgono nel cast del nuovo GF Vip? Il signor Tommaso conosciuto tramite un’altro reality nel quale é emerso per la sua “eccessiva possessività patologica” nei confronti del genere femminile. Che strano, eh? Ma come si dice ciò conta non è chi o cosa fa, quello che conta sono gli ascolti. Bella scelta caro Alfonso!