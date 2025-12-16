Ex ballerino di Amici cambia vita: parla lui

Un ex protagonista di Amici di Maria De Filippi è tornato in queste ore sotto i riflettori, ma per un motivo molto diverso dal solito. Dopo anni lontano dal mondo dello spettacolo, ha raccontato di aver cambiato completamente vita e di essersi costruito un nuovo percorso professionale. Si tratta di Michele Maddaloni.

Il ballerino partecipò alla seconda edizione del talent di Canale 5, arrivando secondo nella categoria danza. Un’esperienza che, all’epoca, lo fece conoscere al grande pubblico, ma che non si è poi trasformata in una carriera stabile nel mondo dello spettacolo. Oggi, Michele ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista a Fanpage, ripercorrendo il suo passato e spiegando cosa fa attualmente.

Ripensando agli anni di Amici, Maddaloni ha raccontato con sincerità il suo stato d’animo di allora: “Che ricordo ho di quell’esperienza? Era un turbinio di tante cose. Se devo essere sincero non mi rendevo conto di cosa stavo facendo. L’ho presa alla leggera, non avevo grandi aspettative o speranze. Pensavo: ‘Se non va bene, non importa. Vado avanti lo stesso’. A volte mi dicevano cose fuori da ogni logica. Ad esempio sostenevano che fossi raccomandato da Maria De Filippi. Non era vero, ma lo pensavano tutti, inclusi i miei compagni. Una volta ricordo che me lo disse lei stessa”.

La sua nuova vita

Con il passare del tempo, però, Michele ha iniziato a prendere consapevolezza del fatto che la danza non sarebbe stata il suo futuro. Un distacco maturato gradualmente, anche a causa della mancanza di opportunità lavorative dopo la fine del programma:

“Mi aspettavo che all’epoca qualcuno della redazione mi chiamasse, perché a prescindere dal rapporto lavorativo, si era creato anche un rapporto a livello umano. Ma non ho mai ricevuto nessuna proposta, sono spariti tutti. Dopo Buona Domenica ho deciso di tornare a Milano. Quando è arrivata la pandemia ho detto: ‘Basta, è finita’. Avevo già un’età, avevo avuto degli infortuni con degli strascichi“.

Negli ultimi anni la sua vita ha preso una direzione completamente diversa, anche sul piano personale. Michele Maddaloni è infatti diventato padre da poco e ha sentito la necessità di trovare stabilità. Sempre nell’intervista ha spiegato quale strada professionale ha intrapreso dopo aver lasciato definitivamente la danza:

“Dopo il Covid ho cominciato a lavorare in un autonoleggio in aeroporto a Orio al Serio. Dopo circa due anni mi hanno dato il ruolo di store manager, quindi gestivo un ufficio per l’autonoleggio di un’azienda. Successivamente questa azienda mi ha licenziato perché ha chiuso. Nel frattempo stavo aspettando che arrivasse mio figlio e sono rimasto in disoccupazione per circa 6 mesi. Adesso lavoro in una concessionaria di auto dove faccio il consulente accettatore”.

Una storia di cambiamento e adattamento, quella di Michele Maddaloni, che mostra come non tutti gli ex allievi di Amici restino sotto i riflettori, ma riescano comunque a reinventarsi e costruire una nuova quotidianità lontano dalle telecamere.