Amici 25, anticipazioni 14/12: cos’è successo e allievi in sfida

La nuova puntata di Amici 25, in onda domenica 14 dicembre su Canale 5, è stata registrata da poco e come sempre hanno iniziato a circolare le prime anticipazioni su ciò che accadrà in studio. Le informazioni arrivano dagli aggiornamenti diffusi da Superguidatv, che ha ricostruito punto per punto lo svolgimento della giornata.

La registrazione si è aperta con una sfida molto attesa: Giorgia, chiamata a difendere il suo banco, è riuscita ad avere la meglio sullo sfidante e si è confermata all’interno della scuola. Subito dopo è toccato a Plasma affrontare il suo confronto, superato anche in questo caso senza problemi.

Gara di canto

È arrivato poi il momento della gara di canto. La classifica settimanale ha visto primeggiare Caterina, seguita nell’ordine da Riccardo e Valentina, mentre subito dietro si sono posizionati Lorenzo e Michele che hanno ottenuto lo stesso punteggio. La graduatoria è proseguita con Elena, poi Opi e Gard, seguiti da Flavia e infine da Angie. Proprio Angie e Gard, essendo risultati gli ultimi, dovranno affrontare la sfida.

Gara di ballo

Spazio anche alla competizione dedicata ai ballerini. A distinguersi questa volta è stato Emiliano, considerato il migliore della settimana, seguito da Pierpaolo e Alex. Alle loro spalle si sono piazzati Alessio, poi Maria Rosaria, Anna, Paola e infine Giorgia. Le ultime due, Paola e Giorgia, hanno ricevuto la maglia rossa.

Compiti assegnati

Durante la puntata c’è stato anche il momento dei compiti assegnati dai professori. Alessio ha portato in scena la coreografia richiesta da Alessandra Celentano, ma la maestra ha giudicato l’esibizione non sufficiente, dando il via a un confronto acceso con Emanuel Lo. Il professore ha chiesto infatti che lo stesso compito venisse eseguito anche da Emiliano per poter fare un paragone diretto. La discussione tra i due è diventata sempre più vivace, al punto che entrambi gli allievi si sono ritrovati al centro dello studio per mostrarsi e confrontarsi anche dal punto di vista fisico, come richiesto dagli insegnanti.

Gli ospiti

Per quanto riguarda gli ospiti, la puntata del 14 dicembre vedrà in giuria due volti molto amati dal pubblico: Orietta Berti e Michele Bravi per la gara di canto e Maura Pararo insieme a Rebecca Bianchi per la gara di ballo. Sul versante musicale arriveranno invece Carl Brave e Luk3, ospiti speciali pronti a esibirsi durante il pomeridiano.