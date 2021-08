Ex ballerino di Amici “sconvolge” per il suo cambiamento fisico: ecco le FOTO del PRIMA e DOPO

Valerio Pino intervistato dal programma spagnolo Sálvame ha rilasciato alcune dichiarazioni raccontando il suo attuale momento difficile. L’ex ballerino professionista di Amici ha colpito per il suo enorme cambiamento.

Ex di Amici “sconvolge”: il nuovo look di Valerio Pino

L’ex ballerino di Amici ha parlato del suo ex fidanzato in carcere per avere ucciso il suo amante confidando di avere difficoltà a trovare lavoro scoppiando a piangere:

Non sono mai stato davanti alla telecamera, sono molto nervoso, non mi piace che la gente mi veda così. Mi dispiace davvero. Mi innervosisco per il ritorno, sono sensibile.

Valerio ha raccontato pure di avere perso da poco la sua cagnolina:

Era come mia figlia, la cosa più importante della mia vita.

Ex ballerino ha anche problemi di famiglia e con una casa:

Scopro che mio padre non è mio padre. Mi hanno truffato con la casa, ho comprato un appartamento nel centro storico di Roma molto più cara del suo prezzo. Ora siamo sotto processo perché ho pagato molto di più del suo valore.

E per quanto riguarda la Tv italiana, l’ex di Amici ha una sua precisa visione:

Soprattutto in Italia è orribile, se non hai qualcuno dietro… Sono 10 anni che non vado in tv. Esco solo sulle riviste. Se non vai a letto con qualcuno di importante in TV, uomo d’affari, pezzo grosso, politico… non vai in tv. Devi essere un amante manager o produttore.

E sul cambio di look ha affermato:

Ho un aspetto orribile con questi capelli, ma almeno mi nascondo.

Ecco le foto prima e dopo di Valerio Pino.