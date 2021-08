Ex ballerina di Amici nel cast di Bake Off Italia: ecco di chi si tratta

L’ex ballerina di Amici 2015, Daniela Ribezzo, fa parte del cast della nona edizione di Bake Off Italia. Il cooking show dedicato alla pasticceria tornerà su Real Time a partire dal prossimo 3 settembre.

Ex ballerina di Amici nel cast di Bake Off Italia

Ecco cosa si legge sul comunicato stampa ufficiale in merito alla sua attuale scheda da concorrente di Bake Off:

E’ una ballerina e insegnante in una scuola primaria a Milano. Ama la pasticceria e la danza e quando cucina non può fare a meno di ballare. Nel 2015 è stata nel cast di Amici di Maria De Filippi, ma non è riuscita ad arrivare al serale per via di un infortunio. Pensa di poter vincere perché è molto competitiva, ma nella vita dice di essere un “pezzo di pane”.