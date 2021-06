Gli ex di Amici (e non solo) sostengono Michele Merlo: i messaggi di affetto

Michele Merlo durante Amici 16 si era presentato con il nome di Mike Bird. Oggi, a distanza di alcuni anni dal talent, lotta tra la vita e la morte ricoverato in rianimazione per un’emorragia cerebrale da leucemia fulminante.

Gli ex di Amici sostengono Michele Merlo

Tanti i messaggio social degli ex colleghi del talent (e non solo). Riccardo Marcuzzo, vincitore dell’edizione che ha visto proprio Michele Merlo tra i protagonisti, ha scritto un messaggio di sostegno per il collega:

Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Sono angosciato e mi sento impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te.

Anche Thomas Bocchimpani ha espresso il suo cordoglio:

Resisti Mike! Siamo tutti con te!

Oliviero Bifulco, ballerino della stessa edizione, ha avuto modo di raccontarsi ai fan:

Mi chiedete se so qualcosa. Sì, Michele non sta bene. Sono in contatto con le persone vicine a lui. L’unica cosa che possiamo fare, ora, è mandargli tutte le nostre energie e i nostri pensieri più positivi.

Anche la ballerina Giulia Pelagatti ha scritto il suo pensiero di incoraggiamento per Mike: “Forza Michele!”. “Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!” ha scritto invece Emma Marrone, sua coach ad Amici.

Pure Rudy Zerbi, storico insegnante di canto nel talent di Maria De Filippi, ha condiviso una storia sul suo profilo di Instagram: “Forza Michele”. Stesso commento per Ermal Meta, giurato della 16esima edizione.

Tra gli altri artisti, commenti pure da parte di Aka7even, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.