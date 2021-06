Michele Merlo lotta tra la vita e la morte ma il web non si ferma nemmeno di fronte allo sconforto. L’ex Mike Bird di Amici ha avuto una emorragia cerebrale da leucemia fulminante ed è ricoverato dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì.

Sul web, se la maggior parte degli utenti hanno scritto messaggi di affetto, solidarietà e speranza, ci sono stati anche squallidi leoni da tastiera che hanno commentato in questo modo:

No, non stai dicendo cose scomode… stai facendo commenti privi di umanità. È un ragazzo di 28 anni che potrebbe essere tuo fratello e sta lottando fra la vita e la morte… l’empatia ed il rispetto non sono cose da tutti e ogni giorno me ne date prova. #michelemerlo pic.twitter.com/2spYpq1TQV

Alcuni hanno pure domandato del vaccino, cercando di imputare la responsabilità della leucemia a questa cosa. Io credo che il popolo del web dovrebbe farsi un esame di coscienza e vergognarsi.

I novax che si permettono di mettere bocca sulla questione di #michelemerlo , credendo che la causa di tutto sia il vaccino, sono ripugnanti. Qui non c’è spazio per le vostre teorie complottiste e la vostra ignoranza. Chiudete i social e aprite un libro ogni tanto.

C’è da dire che Michele Merlo, secondo ciò che riportano su Twitter, aveva lamentato forti dolori alla cervicale ormai da giorni.

E pensare che qualche giorno fa ci stavamo consolando a vicenda per il mal di testa… Non mollare Michi 😢❤️ #michelemerlo pic.twitter.com/EpUFVC6REJ

Ragazzi non so chi segue #MicheleMerlo su Insta. Ma lui fino a qualche giorno fa si stava lamentando e chiedeva consigli per quanto riguarda “dolori per cervicale” e subito dopo mise una storia in ospedale. Io sono scioccato se penso che nel frattempo stava accadendo ciò 💔

