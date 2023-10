Non è stata una notte semplice per Massimiliano Varrese che, oltre ad aver sentito le gravissime accuse del padre di Heidi Baci, dopo la puntata ha anche dovuto assistere all’abbandono del reality da parte della gieffina. L’attore ha avuto un crollo dopo essersi sfogato con Ciro.

Ciro Petrone, nella notte, ha accolto lo sfogo dell’amico Massimiliano ed al tempo stesso ha voluto dire la sua su quanto accaduto in diretta tv nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. L’incontro tra Heidi ed il padre ha lasciato tutti senza parole:

Non ho mai visto una cosa del genere in vita mia…

A quel punto è intervenuto Varrese:

Io non so che dire… ricattare una figlia così… come si fa? C’era qualcosa che mi puzzava, io non capivo… Io sono passato per oppressivo. Noi eravamo innamorati, lo hai visto, inutile girarci intorno. Pensa quanto ha sofferto qui dentro, questa cosa mi ha ancora di più incazz*re, capito? Pensa quanto ha sofferto e quanto coraggio ha avuto la settimana scorsa a dire quella roba là. Sta cosa mi fa veramente incazz*re!