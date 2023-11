“Entra Greta!”, urla fuori dalla Casa del GF: la reazione di Mirko e Perla

La prossima puntata del Grande Fratello rappresenterà un appuntamento imperdibile per i fan dei Perletti. Mirko Brunetti e Perla Vatiero, infatti, dovranno accogliere – insieme al resto dei coinquilini – una nuova concorrente: Greta Rossetti. Il triangolo, dunque, si ricomporrà nella Casa del GF dopo Temptation Island.

“Entra Greta!”, urla fuori dal GF: Mirko e Perla, la reazione

Nella precedente puntata, dopo aver avuto la possibilità di confrontarsi prima in studio con Perla e poi a distanza con Mirko, Greta ha deciso di lasciare il ragazzo. Da qui l’idea geniale di Signorini: proporle l’ingresso al Grande Fratello.

Dopo averci pensato su per un breve momento, la Rossetti ha deciso di accettare questa nuova esperienza, e sabato prossimo diventerà ufficialmente una concorrente del GF. Ma come la prenderanno Mirko e Perla?

I due ex (ancora per poco, c’è da scommetterci!), a quanto pare sarebbero già stati messi al corrente della scelta di Greta. Fuori dalla Casa, infatti, nelle passate ore non sono mancate le urla che mettevano in guardia Perla rispetto all’ingresso dell’ormai ex fidanzata del suo ex.

Un video mostra la reazione dell’ex coppia, mentre ascolta in silenzio le urla fuori dal Grande Fratello che spoilerano l’ingresso di Greta.