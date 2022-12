Tra Ema Stokholma e Angelo Madonia è vero amore! Tutto merito di Milly Carlucci e di Ballando con le Stelle, la trasmissione che li ha fatti conoscere. La speaker radiofonica è tra le concorrenti più talentuose di questa edizione ma oltre ad intrattenere con le sue esibizioni, indubbiamente appassiona molto anche per la storia nata con il maestro di ballo.

Ema Stokholma e Angelo Madonia, rivelazioni sulla lite a Ballando con le Stelle

Nelle passate ore Ema Stokholma ha risposto alle domande dei suoi follower e la gran parte di esse si sono incentrate proprio sul rapporto con Angelo Madonia. A tal proposito Ema ha confermato una indiscrezione svelando un aneddoto accaduto proprio dietro le quinte di Ballando con le Stelle (video in apertura e chiusura articolo):

Se abbiamo litigato venerdì? Un po’… ma tu come fai a saperlo?

A replicare alle domande dei follower è stato anche lo stesso Madonia che rispetto alla presunta lite ha replicato:

Perchè abbiamo litigato? Ma chi ha litigato, con chi?

Il ballerino ha in qualche modo minimizzato quanto accaduto venerdì scorso a Ballando con le Stelle ed ha svelato quanto è iniziata la storia con Ema:

Un po’ di tempo prima che lo facessimo sapere a tutti. Chi è più geloso tra i due? Lei si è presentata come gelosa ma lo sono più io.

A qualche utente Angelo sembrerebbe piuttosto severo e per questo ha domandato se lo fosse in sala prove anche con Ema, che ha in qualche modo confermato le apparenze.