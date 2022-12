Finalmente qualcuno si schiera dalla parte di Selvaggia Lucarelli. Questo è il caso di Maurizio Costanzo che, tra le pagine del settimanale Chi dove cura una rubrica, ha detto la sua in merito all’affaire di Ballando con le Stelle ed i malumori con Carolyn Smith e Guillermo Mariotto (ma non solo).

Costanzo difende Selvaggia Lucarelli a Ballando: “Gogna incontrollabile”

Un lettore ha posto una domanda a Costanzo: “Secondo il tribunale dei social, Selvaggia Lucarelli è colpevole di aver partecipato a Ballando con le stelle, programma del sabato sera di Rai Uno, nel giorno della scomparsa della madre Nadia. Una volta si diceva che lo spettacolo deve continuare, ora si critica aspramente”.

Pronta la replica del giornalista:

Sono scelte del tutto personali. Nessuno si deve permettere di giudicare nessuno a questo mondo. La gogna social poi sta diventando incontrollabile.

Selvaggia Lucarelli sta reggendo sulle sue spalle l’intera edizione di Ballando con le stelle ma questo non è certo un buon motivo per crocifiggerla in ogni santissima occasione.

Personalmente trovo vergognosa questa presa di posizione tanto quanto questa omertà di colleghi e volti noti che non scendono mai in campo per prendere le sue difese facendola passare per colpevole.