Elodie attaccata dall’ex del Grande Fratello: “Una cess*!”, il post

Elenoire Ferruzzi continua ad attaccare Elodie. Dopo la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, la performer verrà ricordata per parolacce, offese, bestemmie ed insulti random che quotidianamente accompagnano i suoi commenti social.

Elenoire Ferruzzi attacca Elodie: “Una cess*!”

Elenoire, proprio qualche mese aveva raccontato su Elodie: “Abbiamo amici in comune. Poi ci sono state delle cose che non sto qui a dire. Ma la mia opinione non cambierà. È successa una cosa che non mi va di raccontare perché ci sono altre persone e non posso dire. Ma indipendentemente da questo, a me non piace”.

Nelle ultime ore la Ferruzzi è tornata ad attaccare la cantante postando una sua foto senza trucco ai tempi di Amici: “Gelose della sua bellezza? Ahahahah”.

La ex del GF Vip ha aggiunto:

Nei video sono tutte oggettivamente stupende. Nella foto che ho postato precedentemente è oggettivamente una ce**a. E basta. Lì non ci sono né registi né Photoshop e nemmeno filtri. Quella è Elodie, svegliatevi cogl**ni.

Elodie, musicalmente parlando, può piacere oppure no. Stessa cosa dal punto di vista del carattere o della simpatia, può generare contrasti in quanto è una donna forte, libera, schietta e dice sempre ciò che pensa.

Tuttavia, sostenere che non sia oggettivamente bella e sensuale credo sia la più grossa stupidaggine che io abbia mai letto.