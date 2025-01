Eliminato Grande Fratello, la teoria di Javier sull’uscita: ecco chi potrebbe andare via

Nella casa del Grande Fratello, la tensione è palpabile. I concorrenti si interrogano su chi sarà il prossimo a dover abbandonare il gioco. Ieri notte, il pallavolista Javier Martinez confidandosi con Mariavittoria Minghetti ha voluto condividere la sua teoria su chi potrebbe essere eliminato.

Javier, eliminato Grande Fratello: la sua teoria

Durante la conversazione, Javier ha sollevato una questione cruciale sull’eliminato del Grande Fratello: “Non sappiamo se questa settimana devono votare in positivo o in negativo. Sì, se per salvare oppure per far uscire. Perché Alfonso non ce lo dice in diretta.” Questa incertezza sul tipo di voto potrebbe influire drasticamente sul destino dei concorrenti.

Javier ha anche fatto un’analisi interessante sui fanclub: “Se da casa devono votare per l’uscita, allora probabilmente uscirò io. Fidati, funziona così quando voti e ci sono tanti fanclub.” Secondo il pallavolista, i fan di Lorenzo e Shaila potrebbero unirsi per votare contro di lui, portandolo all’eliminazione.

L’appello di Javier ai suoi sostenitori

Nonostante tutto, Javier ha lanciato un appello ai suoi fan: “Tu dici se i miei sostenitori faranno lo stesso contro un altro? Non vorrei mai. Sarebbe una cosa scorrette e faccio un appello perché non lo facciano.” Un gesto di fair play che sottolinea il suo desiderio di una competizione leale.

La conversazione si è conclusa con un tono di incertezza: “Comunque domani staremo a vedere. Però se è davvero in negativo ci potrebbe essere una votazione per farmi uscire, ma ci sta.” L’ansia per la prossima eliminazione cresce, lasciando i fan in attesa di scoprire il verdetto finale.

La scheda di Javier

Nato in Argentina 29 anni fa, nel 2007 Javier Martinez ha lasciato con la famiglia la sua terra per venire in Italia, precisamente in Sardegna, per giocare a pallavolo nel ruolo di spiker, attaccante. Nello stesso anno è venuta a mancare la madre. La sua perdita lo ha segnato molto, ma allo stesso tempo lo ha messo nelle condizioni di crescere e responsabilizzarsi.

È apparso in Temptation Island e in Uomini e Donne. La pallavolo resta la sua principale passione oltre che il suo lavoro. In Italia ha cambiato diverse squadre e città.

Al momento è single.