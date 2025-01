Eliminato Grande Fratello del 20 gennaio: chi rischia, percentuali dei sondaggi

Eliminato Grande Fratello – Nell’ultima puntata del reality show, nove concorrenti sono finiti al televoto: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Questa volta, il pubblico non dovrà scegliere il preferito, ma decidere chi eliminare.

Eliminato Grande Fratello 20 gennaio: chi rischia, risultati sondaggi

I concorrenti che quasi certamente resteranno in casa sono: Javier, Zeudi, Stefania, Alfonso e Pamela. A rischiare l’eliminazione sarà uno tra Eva, Bernardo, Maxime ed Emanuele.

E restringendo ancora, i due nomi che sembrano rischiare maggiormente sono Eva, Emanuele e Maxime.

Televoto 20/01/2025 (01:32) Javier 25%

Zeudi 23%

Stefania 14%

Alfonso 13%

Pamela 8%

Bernardo 6%

Eva 5%

Emanuele 4%

Maxime 2% Ultimo aggiornamento — grandefratello (@Gfvip_11) January 20, 2025

La scheda di Emanuele

Emanuele Fiori, 28 anni è nato a Cagliari ed è cresciuto cambiando spesso città per via del lavoro del padre Valerio Fiori, famoso portiere negli anni ‘80/90 di squadre di calcio di Serie A e della Nazionale.

Emanuele ha un fratello gemello di nome Daniele, sono entrambi ex calciatori ed entrambi fisioterapisti e, circa 4 anni fa, hanno aperto un loro studio a Milano. I due gemelli, da sempre, hanno condiviso le stesse passioni: prima il calcio e oggi il Jiujitsu. Emanuele ha anche una sorella più piccola di 12 anni. Attualmente single, Emanuele, dopo una convivenza di due anni, è tornato a vivere con il padre e il fratello.

La scheda di Eva

Milva Perinoni, in arte Eva Grimaldi, nasce in provincia di Verona, famosa attrice e showgirl, esordisce in tv con il programma di Antonio Ricci Drive in per poi proseguire con numerose fiction di successo e la partecipazione al film di Fellini Intervista. Da quel momento ha inizio la sua carriera di attrice alternando cinema d’autore a commedie, per poi calcare i palcoscenici teatrali, diventerà un sex symbol e, in seguito una primadonna del Bagaglino.

La sua storia d’amore con Gabriel Garko è una favola che riempie le cronache rosa del tempo ma, ormai è noto, che fosse solo una trovata mediatica.

Molto amata dal pubblico, già concorrente di Gf Vip6, nel 2006 Eva partecipa a Ballando con le stelle, mentre nel 2017 è una naufraga della dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi ed è proprio durante quest’ultima esperienza che fa coming out per poi sposare nel 2019 Imma Battaglia.

La scheda di Maxime

Nato a Roma da padre congolese e madre italiana, Maxime, 31 anni, sin da piccolo ha vissuto a Milano dove ha cominciato a praticare ed amare il rugby. Ha militato in parecchie squadre fino a vestire la maglia della nazionale.

Durante il periodo di lockdown ha prestato servizio volontario sulle ambulanze della Croce Gialla di Parma e, in riconoscimento di tale servizio, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica da parte del presidente Sergio Mattarella. Maxime è separato da pochi mesi dalla compagna con la quale ha due figli: Leone, 3 anni e Celeste, 1 anno.

Cresciuto in una famiglia unita e nonostante i successi nel rugby, Maxime ha avuto esperienza diretta di quanto sia difficile la strada dell’integrazione, per questo ha deciso di scrivere un libro, in forma di lettera, al figlio Leone: “Fuori dalla mischia“.