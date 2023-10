Nella puntata di oggi 5 ottobre all’insegna del Grande Fratello non era previsto alcun eliminato, ma i colpi di scena sono dietro l’angolo. E così Alfonso Signorini, al Tg5, appena prima dell’appuntamento ha anticipato che avverrà a sorpresa un’eliminazione flash. Chi è a maggior rischio?

Eliminato Grande Fratello: colpo di scena nella puntata

Non sappiamo ancora chi sarà l’eliminato di oggi del Grande Fratello, all’insaputa dei concorrenti che sanno di poter stare tranquilli grazie al televoto in atto che vede in otto inquilini a rischio per chi sarà il meno preferito.

Oltre a questo, chi altro sarà chiamato, a sorpresa, a lasciare la Casa del GF? Possiamo farci un’idea dando uno sguardo ai sondaggi sul preferito accolti dai principali portali web.

Partiamo da Reality House, che vede alla classifica del preferito del Grande Fratello l’attrice Beatrice Luzzi, con il 32% dei voti a suo favore. La segue l’amica Heidi Baci, terzo Vittorio Menozzi.

Ecco invece i risultati del portale Grande Fratello Forum, il cui sondaggio vede nelle prime tre posizioni gli stessi concorrenti del precedente, ovvero Beatrice, Heidi e Vittorio. Possiamo concordare che nessuno di loro rischia di essere l’eliminato di stasera, ma tutto potrà accadere!