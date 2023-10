Grande Fratello verso il prolungamento: ecco quando potrebbe finire

Nonostante le voci di flop si rincorrano giornalmente, pare che il Grande Fratello stia anche ipotizzando un possibile prolungamento ma tutto, come sempre, sarà in mano ai concorrenti e le dinamiche che saranno in grado di sviluppare nel corso dei mesi.

Grande Fratello verso il prolungamento: quando potrebbe finire

Secondo Agent Beast (account Twitter di un presunto insider), il GF dovrebbe prolungarsi fino ad aprile ma tutto dipenderà dalle dinamiche:

Secondo fonti di produzione il Grande Fratello potrebbe prolungarsi fino ad aprile con una probabilità del 90%. Tuttavia, la durata esatta dipenderà dalle situazioni e dinamiche che si svilupperanno all’interno della Casa.

Che cosa ne pensate?

Altri focus sul programma

“Beatrice Luzzi vince il Grande Fratello”, il pronostico dell’ex vippona e le critiche ad Heidi Baci: “Se la sente troppo calda” https://t.co/XWe0EjNNKx #gf #gfvip #grandefratello — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 5, 2023

Grande Fratello, i sondaggi svelano chi si salva tra gli 8 nominati: Beatrice o Vittorio? Sfida aperta #gf #grandefratello https://t.co/XcUSTyPSfg — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 5, 2023

I concorrenti ancora nella Casa del Grande Fratello

Alex Schwazer

Angelica Baraldi

Anita Olivieri

Arnold Cardaropoli

Beatrice Luzzi

Ciro Petrone

Fiordaliso

Giselda Torresan

Giuseppe Garibaldi

Grecia Colmenares

Heidi Baci

Letizia Petris

Lorenzo Remotti

Massimiliano Varrese

Paolo Masella

Rosy Chin

Samira Lui

Valentina Modini

Vittorio Menozzi

I concorrenti eliminati

Claudio Roma

Marco Fortunati