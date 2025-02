Eliminato Grande Fratello, 10 febbraio 2025: Zeudi a rischio? Cosa dicono i sondaggi

Nella settimana che apre al Festival di Sanremo 2025, il Grande Fratello non solo non si ferma, ma vedrà anche un nuovo eliminato. Questa sera, lunedì 10 febbraio, Alfonso Signorini pronuncerà il nome del concorrente che dovrà abbandonare definitivamente la Casa: ma cosa dicono in merito i sondaggi? Ecco cosa è emerso.

Eliminato Grande Fratello 10 febbraio: chi rischia, risultati sondaggi

Partiamo come sempre dal sondaggio accolto sul nostro Blog. Alla domanda su chi salvare tra Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi, la Orlando è stata la preferita con il 28,3% dei voti. Zeudi, di contro, la meno votata (quindi a rischio eliminazione), con l’8,5%.

Ecco, invece, cosa dicono i sondaggi sull’eliminato del Grande Fratello, a partire da Reality House: anche in questo caso, Stefania e Amanda sono state le più votate, mentre a rischiare è ancora Zeudi.

Infine, il sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum: mentre Amanda si piazza come la preferita tra i nominati, Zeudi è anche questa volta la meno votata. Sarà lei a dover abbandonare la Casa?