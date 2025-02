Big di Sanremo 2025 cade dalle scale dell’Ariston e si fa male: come sta prima dell’esordio

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, un imprevisto ha scosso l’Ariston: Francesca Michielin è caduta dalle scale durante le prove, riportando un infortunio alla gamba. La cantante ha condiviso l’accaduto sui suoi profili social, pubblicando una foto che la ritrae con un tutore e commentando con ironia: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”.

Infortunio per Francesca Michielin durante le prove di Sanremo 2025

Nonostante l’incidente, la Michielin ha rassicurato i suoi fan sulla sua partecipazione al Festival. Il suo post ha immediatamente raccolto migliaia di like e commenti di sostegno, evidenziando l’affetto del pubblico nei confronti dell’artista. La cantante ha dimostrato grande determinazione, confermando la sua presenza sul palco dell’Ariston nonostante l’infortunio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Francesca Michielin a Sanremo 2025 con “Fango in Paradiso”

Francesca Michielin parteciperà al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Fango in Paradiso”. Per lei, si tratta della terza partecipazione alla kermesse canora. La sua prima apparizione risale al 2016 con “Nessun grado di separazione”, brano che le valse il secondo posto (e che cita anche nel post della caduta).

Successivamente, nel 2021, ha gareggiato in coppia con Fedez con la canzone “Chiamami per nome”, classificandosi nuovamente al secondo posto. Nel 2022, ha ricoperto il ruolo di direttrice d’orchestra durante l’esibizione di Emma Marrone.

I precedenti problemi di salute dell’artista

Negli ultimi anni, Francesca Michielin ha affrontato diverse sfide legate alla salute. Nell’estate del 2023, la cantante si è sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di un rene. In una recente intervista, ha dichiarato: “Ho vissuto una profonda crisi. Mi sono ritrovata con un corpo che non funzionava più, avevo il diaframma bloccato, non riuscivo più a cantare e mi sono pure chiesta se ci sarei riuscita ancora”.

Nonostante le difficoltà, la Michielin ha trovato la forza di reagire, affermando: “Ho temuto di non potere più essere come prima. E, invece, esiste una rinascita. Non si deve pensare mai di essere meno di prima”.

Il significato di “Fango in Paradiso”

Il brano “Fango in Paradiso” rappresenta per Francesca Michielin una rinascita artistica e personale. La canzone affronta temi profondi, riflettendo sulle difficoltà e le sfide della vita, ma anche sulla capacità di rialzarsi e trovare nuova forza. Il titolo stesso suggerisce un contrasto tra elementi opposti, simbolizzando le imperfezioni presenti anche nei momenti più belli.

Nonostante l’infortunio subito durante le prove, Francesca Michielin ha dimostrato grande determinazione e professionalità, confermando la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 che la vede tra i 29 Big in gara.