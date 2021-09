La conduttrice Eleonora Daniele è pronta a tornare alla guida di Storie Italiane, su Rai1. Gli ultimi mesi sono stati per lei molto intensi e ricchi di emozioni grazie alla piccola figlia Carlotta. Tra le pagine del settimanale Gente, la Daniele ha raccontato la sua maternità con tutte le sensazioni annesse.

Da maggio dello scorso anno la vita di Eleonora Daniele è completamente cambiata in seguito all’arrivo della sua Carlotta. Nel corso dell’intervista ha ricordato uno dei momenti più emozionanti, ovvero quando la piccola l’ha chiamata “mamma” per la prima volta:

Ricordo ancora che una mattina mi stavo preparando per andare in trasmissione mentre lei era sul seggiolone accanto al papà. Ero di fretta, dovevo scappare, sai quando fai tutto velocissimo perché il tempo stringe. Mi seguiva con lo sguardo e, un istante prima che varcassi la soglia di casa, ha scandito bene: “Mamma”. Non era mai accaduto prima. Sul momento non mi sono voltata, ma ho avuto una reazione interiore immensa, quasi avessi un vulcano dentro di me. Non vedi ancora la lava ma ne avverti il calore dirompente.