Eleonora Daniele lascia la TV per un nuovo lavoro? Ecco il suo progetto per il futuro

Eleonora Daniele (forse) non passerà tutta la vita in televisione. Ed infatti, recentemente intervistata tra le pagine di Diva e Donna, ha svelato cosa potrebbe fare in futuro lontana dal piccolo schermo.

Eleonora Daniele lascia la TV per un nuovo lavoro: ecco quale

Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta. Da grande farò la psicologa. Mi sono iscritta di nuovo all’università dopo la mia prima laurea in Comunicazione. Sono al secondo anno. Se è una vita parallela? No, una vita futura. Da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa con tanto di diploma.

A quasi un anno di distanza dalla nascita della prima figlia Carlotta, Eleonora Daniele svela il desiderio di un secondo figlio dal marito Giulio Tassoni:

Mi piacerebbe avere un altro figlio, ogni tanto ne parlo con Giulio, detto questo poi bisogna confrontarsi con la vita reale. Pensavo di non essere all’altezza. Mi sono scoperta in gamba, veloce nell’apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te. Ho messo da parte i miei piccoli egoismi. Mi è venuto facile, sono una donna generosa. Le ho dedicato dal primo giorno una parte di me e del mio tempo.

Voi la vedete bene come psicologa? Io non le riesco a trovare il minimo di empatia nella conduzione ma magari nel campo medico potrebbe essere differente.