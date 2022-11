Elenoire Ferruzzi ha la parrucca? Proprio in queste ore, la signora che dice di abitare a CityLife, si è recata dal suo parrucchiere di fiducia per farsi dare una ritoccatina al colore dei capelli e, cogliendo l’occasione, ha anche risposto ad alcuni commenti su Instagram.

Dopo aver postato un video mentre si trova in parrucchieria, Elenoire Ferruzzi ha smentito di avere la parrucca, nonostante al Grande Fratello Vip, in più d’una occasione, si fosse mostrata intenta a sollevarla (probabilmente perché le dava un po’ di fastidio).

A quanto pare, i capelli di Elenoire sarebbero veri (a sua detta). L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, sarebbe entrata nella Casa solamente con la frangia posticcia, come da lei stessa dichiarato tra i commenti Instagram che l’accusavano di avere una parrucca.

Ok l’hanno attaccata sul fatto della parrucca … minchia ma la risposta è davvero un po too much. Mi spiegate chi sono gli esseri minori? #nikiters #gfvip pic.twitter.com/mLhUgzN9oJ

— Gabriella Torsello (@Rabbiela87) November 2, 2022