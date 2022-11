Elenoire Ferruzzi sostiene di vivere a CityLife e lo ribadisce con forza anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Dopo una segnalazione di una presunta vicina, anche Rosalinda Cannavò e Amedeo Venza hanno parlato del quartiere dove abita la performer.

Elenoire Ferruzzi abita veramente a CityLife? Le interviene

Rosalinda Cannavò, intervistata a Casa Chi, ha affermato che Elenoire Ferruzzi abita vicino casa sua: “Elenoire abita vicino casa mia, io la conosco anche però non mi sta piacendo”. Successivamente Amedeo Venza si sarebbe presentato in prima persona nel presunto quartiere dove avrebbe residenza l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, così come vedere nel video a seguire:



Qualcuno su Instagram le ha fatto notare proprio questo particolare: “Tanto lo sappiamo che vivi in periferia e non a CityLife!”.

Immediata la risposta della Ferruzzi così come hanno notato i colleghi di Biccy.it: