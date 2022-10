Elenoire Ferruzzi eliminata dal Grande Fratello Vip con percentuali bulgare

Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip con percentuali bulgare. Dopo aver tacciato Nikita Pelizon di portare sfortuna (sputo compreso), la signora che dice di abitare a CityLife ha lasciato il reality show con il 90%.

Il verdetto del televoto non ha avuto clemenza e nessuna possibilità è stata concessa alla concorrente. Elenoire è stata eliminata e la sua considerazione ci ha lasciato a bocca aperta. Niente scuse ma una frase di circostanza: “Quella frase può essere detta da chiunque, sfido tutti”, nella vità di tutti i giorni, nell’intimità della confidenza con gli amici.

Giusto così, arrivederci e grazie.

Eliminata dal 90% del pubblico votante.

Un plebiscito.

Troppo ha retto.

Ha perso la testa già al 3º giorno, sbroccando a Luca, e non s’è più ripresa. Perché questa è Elenoire, piaccia o non piaccia. E a me non è mai piaciuta. Ma se la inviti al #GFVip questo te dovevi aspettà pic.twitter.com/PE3nLIWnuW

