Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia commentano la nuova edizione del Grande Fratello e parlano di ascolti

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono stati due dei protagonisti dell’edizione Grande Fratello Vip 7. La coppia, intercettata da un giornalista di SuperGuidaTv in occasione della premiere romana di A Complete Unknown, ha voluto commentare l’attuale edizione del reality di Signorini.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia critici sul Grande Fratello

Sebbene anche la loro edizione sia stata caratterizzata da alcune polemiche, quella attuale del Grande Fratello proprio non riesce ad avere la meglio in termini di ascolti.

Sarà per l’assenza di dinamiche forti nella Casa, l’edizione fatica a decollare anche dopo diversi mesi dall’esordio. Tavassi, interpellato proprio su quanto sta accadendo nel reality, ha ammesso di non guardarlo, se non in determinate circostanze:

Guarda, noi seguiamo soltanto se succede qualcosa che, tipo che stanno a caccia’ qualcuno, che ci diverte. E quindi l’unica puntata che ho seguito e’ quella dove c’era l’eliminazione… Poi alla fine non hanno eliminato nessuno. Però devo dire la verità, non lo sto seguendo proprio. Il mio l’ho seguito, il mio è stato pure meglio.

“Io c’ero”, ha aggiunto Micol Incorvaia, prima di lasciare nuovamente la parola al fidanzato.

Tavassi ha quindi spiegato perché a livello di ascolti il loro Grande Fratello ha dato risultati positivi:

Perché c’eravamo noi. Era un’altra roba.