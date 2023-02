Se da una parte Donnamaria e Antonella sarebbero nuovamente giunti ai ferri corti, dall’altra Tavassi diventa un romanticone e decide di scrivere una lettera a Micol Incorvaia. Non una lettera qualunque ma in versione “rap”, complice il giorno di San Valentino.

Edoardo Tavassi scrive una lettera a Micol Incorvassi

In un momento di romanticismo, oggi Edoardo Tavassi ha raggiunto il cortiletto dove ha deciso di scrivere una lettera alla sua Micol per metterla al corrente di ciò che pensa di lei. Ovviamente il Vippone lo ha fatto nel suo stile e per combattere l’imbarazzo del momento ha deciso di mettere tutto per iscritto e in rima.

Tavassi ha ripercorso tutto il periodo della loro conoscenza dentro la Casa del GF Vip e tra il simpatico ed il romantico ha buttato giù delle rime. Ecco cosa ha scritto nella lunga lettera rap:

Mi sei piaciuta dal primo momento che ti ho vista. Questo anche grazie ai filtri del tuo profilo Insta. Ti chiesi in direct di dirmi se era apposto, tu mi hai scritto sì e poi non mi hai più risposto. Ci ero rimasto male all’inizio, ma poi ho pensato ‘ndo scappa? tanto nella casa la ribecco’. E infatti così è andata. Ho visto la dolce Micol davanti e ti ho strappato un sorriso mentre eri frizzata. Da lì in poi come due amici insieme passando le ore. E ogni volta che ridevi a una mia battuta mi esplodeva il cuore.

Inutile dire che i fan degli Incorvassi sono impazziti all’idea di vedere Tavassi impegnato nella stesura di una missiva a Micol, mentre meno contenti sono stati quelli dei Donnalisi. Mentre Tavassi era impegnato a scrivere la sua lettera di San Valentino, Donnamaria ignorava Antonella friggendo patatine.

TAVASSI CHE SCRIVE UNA LETTERA A MICOL MI VIENE DA PIANGERE#oriele — bebè era• a 🌙 (@uunformat) February 14, 2023

Sto pensando ad Edoardo Maria Tavassi che non è mai stato così con nessuna,che si imbarazza e non ama tanto il romanticismo,adesso scrivere una lettera rap per micol ripercorrendo la loro storia #incorvassi pic.twitter.com/IB3GDN7Ygp — Estanca💐 (@ESTANCA2) February 14, 2023