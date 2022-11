Edoardo Tavassi convive con una ragazza? A quanto pare il concorrente più amato del Grande Fratello Vip divide casa con la sua migliore amica anche se il gossip ha vociferato proprio in queste ore.

Edoardo Tavassi convive con una donna: “La sua migliore amica, ma…”

Edoardo Tavassi sta piacendo un sacco ma noi abbiamo uno scoop su di lui che non sa nessuno. – si svela a casa pipol – Lui è entrato al GF Vip dicendo di cercare moglie ma lui convive con una ragazza che lui definisce migliore amica.

L’indiscrezione prosegue:

Poco prima del GF sono andati a fare una vacanza insieme e persone vicine a lui dicono che secondo loro c’è di più di un’amicizia. Lei tra l’altro gestisce i social ma all’interno della Casa non ne parla mai e se fosse una amicizia perché non parlarne? Secondo le mie fonti non è solamente amicizia.

Personalmente ho visto, in questi mesi, Edoardo spesso insieme ad una ragazza (probabilmente si tratterà di lei) sui social.

Ragion per cui questo rapporto non è mai stato tenuto nascosto quindi francamente dubito possa esserci altro tra loro due e penso che, qualora Edoardo fosse stato impegnato, non avrebbe avuto alcun problema a farlo sapere: voi cosa ne pensate?

Inoltre Edoardo Tavassi, già in passato, aveva confidato all’Isola dei Famosi di aver diviso casa con la sua ex fidanzata con la quale aveva un bellissimo rapporto d’amicizia.