Dayane Mello avrebbe scritto “mi manchi” a Luciano Punzo poco prima dell’ingresso del Grande Fratello Vip. Manuela Carriero ha risposto in direct all’ex concorrente della Casa più spiata d’Italia.

Dayane Mello, volano stracci con l’ex di Luciano Punzo? “Lite in direct”

Manuela ha risposto in direct a Dayane. – svelano a casa pipol – hanno iniziato a litigare avendo un botta e risposta. Lei avrebbe scritto ‘mi manchi’ a Luciano ma come amico… e come mai allora lo ha attaccato? Forse perché Punzo ha messo un semplice “like” a questo messaggio? Noi abbiamo visto gli screen.

Dayane lo definisce amico. Lui cosa ha detto a Manuela? Non lo sapeva ma questa cosa è successo tempo fa. Il discorso del “mi manchi” è avvenuto qualche giorno prima che lui entrasse al Grande Fratello Vip.