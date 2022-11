Dayane Mello ha scritto un messaggio a Luciano Punzo? Secondo Amedeo Venza la risposta è sì. A quanto pare l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip lo avrebbe confidato all’opinionista di Casa Pipol.

“Mi manchi”, Dayane Mello avrebbe scritto un messaggio a Luciano Punzo prima del GF Vip

Cosa gli ha scritto? Credo un “mi manchi” o qualcosa del genere. Invitiamo la Mello e vediamo se questa cosa è successa oppure no. Non ci sarebbe niente di male, vedremo come la prenderà Manuela. Lei sta male ma sta sbrigando delle carte per trasferirsi a Londra.

Personalmente Luciano Punzo è il classico bello che non balla, in grado di creare delle dinamiche solo per l’aspetto fisico piacevole ma, ai fini del gioco, non credo sarà in grado di strutturare qualcosa di interessante e sincero.

Voi cosa ne pensate?

E se Luciano ha confermato di avere avuto anche un flirt con Dayane, poi la ex gieffina ha smentito online (ma poi ha cancellato tutto):