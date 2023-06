Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati (fino alla prossima riappacificazione). Dopo la conferma della rottura, si sono espressi in merito numerose persone.

Edoardo Donnamaria ha fatto un torto ad Antonella Fiordelisi?

Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa, ex fidanzati di Antonella Fiordelisi, hanno voluto dire la loro in merito e non ci sono andati di certo leggeri.

Anche Edoardo Tavassi ha espresso il suo punto di vista in maniera ironica, confidando di non sapere nulla in merito:

Non so che è successo, voglio soltanto che tutti siano felici, sereni e contenti. Non dico niente perché io voglio soltanto che tutti siano felici, se sono contenti io sono contento. Io ho detto che l’unico modo per scoprire realmente se state bene non è dentro questa casa, ma questa cosa la dicevo anche per me stesso, ma dovete scoprirla fuori. Posso dire una cosa? Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella Casa. 184 volte.

Deianira, tramite il suo profilo di Twitter, ha svelato un possibile retroscena con protagonista Edoardo: