Edoardo Donnamaria prende una decisione: c’entra Antonella Fiordelisi 

Edoardo Donnamaria ha preso una decisione lodevole: bloccare gli hater e coloro che insultano (quotidianamente) la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Nel corso di una room su Twitter, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto fare delle precisazioni.

Come faccio a mettere distacco nella situazione tra me e Antonella? Se dite delle cose molto carine su di me ma molto brutte su di lei, io mi incazzo lo stesso e quindi ti blocco. Non voglio vedere determinati commenti in un momento difficile… c’è gente molto più sensibile e una la conosciamo tutti quanti.