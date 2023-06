Edoardo e Antonella, ecco perché non fanno più storie sui social: il motivo

Edoardo Donnamaria intervistato da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha svelato per quale motivo ha deciso di non mostrarsi più sui social insieme ad Antonella Fiordelisi.

“Non credo ci sia niente di strano nel litigare in una coppia. Penso che sia abbastanza normale”, svela Edoardo così come rivelano le colleghe di IsaeChia.

Poi Donnamaria spiega perché ha deciso di prendersi una pausa dai social:

Io mi diverto sui social, le storie con lei mi diverto a farlo, perché mostro un lato di Antonella che da sola non mostrerebbe.

Però lei ha un rapporto particolare con i social, è il suo lavoro. Io non ho mai frequentato una ragazza che facesse questo tipo di lavoro.

Facendo questo lavoro mi rendo conto che ogni tanto, più per lei che per me, sono un po’ invasivi. Ovviamente non è né una decisione definitiva, né chissà quanto dura.

Poi qualche storia esce fuori, viene pubblicata, non c’è nessun problema. State tranquilli che torneremo presto.

Io non sono un grande amante dei social. Mi piace usarli come uno strumento per rimanere in contatto con le persone che ci seguono e ci vogliono bene. E comunicare anche qualcosa di utile, non solamente quello che riguarda la sfera personale.