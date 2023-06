La decisione di Edoardo Donnamaria dopo la pace con Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono tornati insieme dopo una breve crisi che li aveva visti separati da un po’ di giorni con tanto di segnali social da parte di lei e richieste di rispetto e privacy.

Edoardo Donnamaria prende una decisione su Antonella Fiordelisi

Secondo Deianira, infatti, Edoardo Donnamaria avrebbe deciso di non supportare più Antonella Fiordelisi (almeno non pubblcamente) e la ex gieffina non saprebbe il motivo:

Antonella e Edoardo NON si sono assolutamente LASCIATI. Ma ad oggi lui non la supporta più sui social (così ha deciso LUI), e non si vuole far vedere, LEI NON SA IL MOTIVO! Ieri neanche ha risposto al suo tweet.

Tuttavia, gli informatissimi sostenitori hanno spiegato alla gossippara che Antonella ha già raccontato i motivi di questa decisione di Edoardo.

Ed infatti, proprio Donnamaria non vuole dare in pasto agli hater la sua relazione con la fidanzata.

Per quanto riguarda i commenti ed i mancati like, proprio Edoardo si è comportato sempre in questa maniera sui social.

Ma ad oggi lui non la supporta più sui social (così ha deciso LUI), e non si vuole far vedere, LEI NON SA IL MOTIVO! .. ieri neanche ha risposto al suo Twitt. cose che già vi ha detto Anto #DONNALISI — DEIANIRA (@deianiramarzan) June 17, 2023

Lei è la mia bambina …nn ha tolto le collane 🤣🤣🤣🤣❤️ quel sorrisino dolcissimo ❤️ #DONNALISI pic.twitter.com/kkKsuBIBrn — Marianna (@MariannaRicci13) June 17, 2023