Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, probabilmente, non torneranno più insieme. Dopo aver tolto il “segui”, la ex concorrente del Grande Fratello Vip non segue nemmeno i genitori del suo ex fidanzato e, proprio ieri, ha lanciato un appello alle sue fan.

Edoardo e Antonella, botta e risposta social? I Donnalisi ricevono un rimprovero

Le più intelligenti avranno capito quale è la situazione o meglio se non l’avete capita potete immaginarla quindi perché insistete? Vi ho già detto che non vorrei più essere associata a nessun tipo di ex. Non sto a dirvi cosa sia successo ma come mi sono capitate cose brutte in questi mesi me ne stanno capitando anche di belle, quindi vorrei godermele!

Ciao ragazze a differenza di molti personaggi pubblici che non danno mai confidenza ai fan o meglio quasi li odiano.. io cerco di essere sempre carina e riconoscente con le persone che mi seguono e mi sostengono. Mi bussano a casa, mi fanno regali, tutte cose carine che io… — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) August 16, 2023



Edoardo Donnamaria ha “risposto” alla sua ex fidanzata poco dopo?

Non sappiamo se la citazione scelta fosse indirizzata alla sua ex fidanzata ma su Instagram ha scritto:

Grandi menti parlano di idee. Menti mediocri parlano di fatti. MENTI PICCOLE PARLANO DI PERSONE.

A prescindere dalla frecciatina o meno, Antonella ha fatto bene a “rimproverare” i Donnalisi. La settima edizione del Grande Fratello Vip ha “generato” fandom talmente poco rispettosi da generare disagio pure a coloro che seguono.