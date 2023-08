Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati ormai da alcune settimane e, proprio il nutrito fandom dei Donnalisi, li ha sempre sostenuti sperando in un ritorno di fiamma come accadeva nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, proprio in queste ore, Antonella Fiordelisi ha tolto il segui alla famiglia di Donnamaria ed a tutte le pagine fan dei Donnalisi, cercando – chiaramente – di mettere un punto alla sua relazione con Edoardo.

I Donnalisi sono un lontano ricordo? Eccovi la reazione dei fan.

Tutti sconvolti del segui tolto alla famiglia! Nessuno che si sia chiesto se queste persone hanno scritto ad Anto in questo brutto periodo chiedendole come stai , io credo che la famiglia di lui sia sparita in privato se no non avrebbe tolto il segui #donnalisi

— anted (@Ed86534945Ed) August 15, 2023