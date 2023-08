Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continuano la loro estate da separati. Dopo essersi lasciati da qualche settimana, la coppia ha partecipato ad alcuni eventi precedentemente concordati ma tra loro nessun ritorno di fiamma.

E’ pur vero che i Donnalisi, in fatto di coerenza e serietà, si stanno dimostrando decisamente più maturi degli Oriele che ormai si lasciano e prendono come se fosse tutto uno “scherzo”.

La Fiordelisi, proprio di recente, ha anche risposto ad alcune domande dei follower in merito alle relazioni d’amore e, dalla sua risposta, il riferimento sembra andare proprio ad Edoardo:

Se le persone possono cambiare per amore? Credo sia molto difficile. Ma se una persona vuole può migliorarsi. Cambiare totalmente no. Quante volte vi è capitato di uscire con persone che i primi anni erano in un modo e dopo un po’ usciva la loro vera essenza? Purtroppo l’amore spesso può offuscare la nostra capacità di essere obiettivi, razionali e capire bene chi ci troviamo davanti.