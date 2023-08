Emergono nuovi (e presunti) retroscena su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo la fine del Grande Fratello Vip. Secondo le indiscrezioni di Deianira, lui avrebbe trattato la fidanzata “come un’amante”.

Antonella dopo i primi mesi che tutto sembrava “idilliaco” è stata trattata come un’amante. Si vedevano ma non potevano fare storie , lui non gli metteva né like né commenti e lei doveva accettare questo (mentre con le amiche a cena e i like alle amiche sempre).

A Napoli è scoppiata per queste sue decisioni e lui l’ha perfino chiamata malata di social. A te non piacciono? Sembra proprio il contrario…