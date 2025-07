Amici 24, due ex alunni si sono fidanzati: “Il loro primo amore”

Due ex alunni, un cantante e una ballerina, di Amici 24 si sono fidanzati? Andiamo a scoprire di chi si tratta.

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi continua a far parlare di sé anche a telecamere spente. Secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano, due ex allievi del talent show si sarebbero fidanzati. Parliamo di Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri, cantante e ballerina, che starebbero vivendo il loro primo amore fuori dalla scuola più famosa d’Italia.

La segnalazione di Deianira: “Si sono innamorati”

La notizia è arrivata tramite le storie di Deianira Marzano, voce nota nel mondo del gossip televisivo. A quanto pare, Nicolò e Rebecca avrebbero iniziato a frequentarsi dopo la fine del programma: “Si sono innamorati. Stanno proprio vivendo il loro primo amore”, ha riportato Marzano, alimentando l’entusiasmo dei fan e dei follower della trasmissione.

Il percorso di Nicolò Filippucci ad Amici 24

Nicolò ha partecipato ad Amici 24 come cantante, conquistando il pubblico con la sua voce calda e la scrittura intima. Durante il programma ha mostrato una forte crescita artistica, passando da cover intense a brani inediti che hanno messo in luce la sua sensibilità. Sebbene il suo percorso non sia arrivato fino alla finale, ha lasciato il segno per autenticità e presenza scenica.

Rebecca Ferreri: grinta, talento e determinazione

Anche Rebecca Ferreri si è distinta tra i banchi della scuola per il suo talento. Con un uno stile deciso, ha affrontato sfide importanti, dimostrando una grande voglia di migliorare. Il suo percorso ad Amici 24 è stato intenso, fatto di alti e bassi, ma sempre vissuto con grinta e determinazione. Una ragazza dal carattere forte e dallo stile riconoscibile.

Un amore nato tra musica e emozioni

Le relazioni nate ad Amici non sono una novità, ma quella tra Nicolò e Rebecca potrebbe avere qualcosa di speciale. Complicità, stima reciproca e una passione comune per la musica potrebbero aver fatto da collante tra i due. Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma i fan sono già in fermento.