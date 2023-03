Edoardo Donnamaria, dopo aver tolto il “segui” su Instagram a Clizia ha fatto la stessa cosa con Micol Incorvaia, sua ex fidanzata ritrovata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Naturalmente, questo ultimo gesto di Donnamaria ha scatenato i social e in tendenza su Twitter l’hashtag #EdoBau ha fatto incetta di commenti e tweet.

Come ha risposto Edoardo? Postando un video dal GF Vip mentre fa il gesto dell’ombrello accompagnato dal verso del cane: “Uof uof”.

Durante la convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Donnamaria aveva mostrato molto attaccamento nei confronti della sua ex fidanzata tanto da considerarla una persona molto importante nella sua vita.

Tuttavia, Antonella gli aveva chiesto di chiudere i rapporti una volta fuori dalla Casa e, evidentemente, Edoardo ha deciso di accontentarla.

Cosa ne pensate?

#incorvassi #gfvip

ricapitolando edobau ha:

– smesso di seguire Micol per compiacere la sua fidanzata.

– non risposto alla Murgia con cui era diventato amico in casa.

– messo il segui a 💎 e non a Onestini che lo consolava fino a tarda mattinata.

Meglio perderlo che trovarlo

— 🎄❄️✨eternal✨❄️🎄 (@99Ginca) March 24, 2023